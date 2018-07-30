Beyinde ödül sisteminin çalıştırılması kanserli tümörü küçültüyor

İyi ruh halinin kanserli hastaların tedavilerine katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Ancak, bu durum bilimsel olarak tutarlı bulgularla henüz ortaya konamadı. Ayrıca, bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük bir kısmı da depresyon, bunalım gibi kanserli hastaların olumsuz ruh halleri üzerine yoğunlaşıyordu.

American Technion Derneği’nden Asya Rolls yaptığı açıklamada, “bugüne kadar iyi ruh halinin kanser tedavisine iyi geldiğine dair düşüncelerini ortaya koyan doktorlar oldu, ancak biz bugün bunu bilimsel olarak gösterdik” diyor.

Beynin ödül sistemi ön tavan bölgesiyle (ventral tegmental area - VTA) bağlantılı çalışıyor. Bir ödül alındığında bu kısım uyarılarak dopamin adlı nörotransmiter madde salınımı aktifleşiyor. Sistem ayrıca motive davranışları da tetikliyor. Bu durum bağışıklık sistemini doğrudan etkiliyor.

Bağışıklık sisteminin güçlü olması kanserli hücrelerle savaşmada oldukça büyük öneme sahip. Bu nedenle, kanserle savaşta bağışıklık arttırıcı tedaviler özel geliştirildi. Ancak, madalyonun öbür yüzü var. Bağışıklık sistemi tarafından üretilen MDSC (myeloid-derived supressor cells) hücreleri bağışık sistemi üzerinde olumsuz etki yapıyor ve kanserli hücreler savunma mekanizmasına karşı daha dirençli hale geliyor.

Daha önceleri İsrailli bilim adamları tarafından yapılan bir çalışmayla, farelerde ödül sisteminin aktifleştirilmesinin, fareleri bakterilere karşı daha dirençli kıldığı ortaya konmuştu. Kemogenetik adlı bu yöntemi biri akciğer diğeri melenoma kanseri olan iki fare üzerinde deneyen araştırmacılar, bu farelerin beyinlerinde VTA’yı harekete geçirmişler. Tedavi sonrası tümörler hacim ve ağırlık bazında küçülme göstermiş. Ayrıca, kemik iliğine yapılan sinirsel iletimin azaldığı görüldü. Böylece MDSC salınımı azalmış ve bağışıklık sistemi daha az baskılanır hale geldi.

Araştırmacılardan Fahed Hakim, “beynin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini anlamamız, kanserle mücadele mekaniklerinde bize yol gösterici olacak” diyor. Araştırmanın diğer türde kanserli tümörler üzerinde denenmesi ve kapsamlı sonuçlar elde edilmesi gerekiyor. Elde edilen veriler, ilerleyen yıllarda kanser tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi bakımından umut vadediyor.

(Donanım Haber)