Beyindeki kıvrımlar, kişilik özelliklerimizi ortaya koyuyor!

Çalışma 500 gönüllünün beynini taramayla ortaya çıktı. Kişilik yapısını beş özellik üzeinden değerlendiren araştırmacılar; nevrotizm, açıklık, dışa dönüklük, kabul edilebilirlik ve vicdanlılık açısından bir değerlendirme yaptı.

Araştırmacılar beynin dış tabakası olan korteksin yapısına odaklandılar. Daha nevrotik ve ruh hali değişikliklerine yatkın insanlarda korteksin daha kalın ve daha az buruşuk olma eğiliminde olduğunu buldular. Daha açık görünen insanlar (örneğin, meraklı ve yaratıcı olan) tersi örneği gösterdi.

"Yapı ve kişilik arasındaki bağlantı, yaşlandıkça nasıl olgunlaştığımızı açıklamaya yardımcı olabilir."

Kıvrımların ve kırışıklıkların beynin yüzey alanını arttırdığı, ancak korteksi incelttiği düşünülmektedir. Korteks, çocukluk ve ergenlik boyunca ve yetişkinliğe kadar uzanmaya ve katlanmaya devam ediyor. Büyüdükçe, insanlar genellikle daha az nevrotik olurlar ve daha vicdani ve hoşnut olurlar.

İtalya'nın Catanzaro şehrindeki Magna Graecia Üniversitesi'ndeki Roberta Riccelli, "Çalışmamız kişiliğin bir dereceye kadar beyin olgunlaşmasıyla bağlantılı olduğu fikrini destekliyor" diyor.

Çalışma Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinde yayımlandı.