Bilgisayar oyunu bağımlılığı 'akıl hastalığı' olarak kabul edilecek Dünya Sağlık Örgütü (WHO) en son 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (The International Classification of Diseases) teşhis kılavuzunun 2018 yılında yenileneceğini ve bilgisayar oyunu bağımlılığının da kılavuzda 'akıl hastalığı' başlığı altında yer alacağını söyledi.