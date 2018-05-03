Bilim adamları, körlüğe çare olabilecek yapay retina geliştirdiler

Gözün arkasında yer alan retinayı, gelen ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren ve görmemizi sağlayan sinir hücreleri tabakası olarak tanımlayabiliriz. Gelen haberlere göre bilim adamları, görme engelli insanların tekrar görebilmelerini sağlayabilecek yapay bir retina geliştirdiklerini duyurdular.

İsveç'teki Linköping Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi arasındaki işbirliğiyle geliştirilen prototip cihaz, içindeki ultra ince dairesel fotoselli bir filmle, küçük bir metal halka şeklini alıyor. Tek bir nörondan yüz kat daha ince olan bu malzeme, her biri insan saçı genişliğinden daha küçük çapta bir dizi mikroskobik piksel tabakasından oluşuyor.

Yakın bir gelecekte körlüğe çare olabilir

Bu pikseller, kozmetikte ve dövme mürekkebinde yaygın olarak kullanılan, ucuz, toksik olmayan bir organik pigmentten oluşuyor ve ışığa maruz kaldığında, içindeki yarı iletken nanokristaller bir elektrik darbesi üretiyor. Laboratuvar testlerinde, bu darbelerin ışığa duyarlı olmayan retinalardaki nöronları uyardığı ortaya çıktı. Bu da yapay retinanın, körlük durumunda gerçek retinanın yapamadığı işlevleri yerine getirebildiği anlamına geliyor.

Cihaz, harici konektörler olmadan kendi başına çalışabiliyor ve yakın bir gelecekte görme engelli insanların gözlerine cerrahi olarak implante edilebileceği düşünülüyor. Tıp tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek bu önemli araştırma, Linköping Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi Eric Glowacki (bkz. yukarıdaki resim) tarafından yönetildi ve yakın zamanda bilimsel bir makale olarak yayınlandı.

(Donanım Haber)