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Bilim insanları, Facebook'un sağlığa zararlı olduğunu açıkladı

ABD'de John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, Facebook'ta çok vakit geçirmenin insanların ruh sağlığını bozduğunu ifade etti.

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Araştırma yürüten ABD'li bilim insanları, sosyal medyanın insanların yeteneklerini körelttiği sonucuna vardı. Newsweek'in haberine göre bilim insanları, 5 bin 208 kişinin psikolojik durumunu 2 yıl boyunca takibe aldı. Takibe alınan kişilerin hem psikolojik, hem de fiziksel sağlıkları gözlemlendi.
 
YAŞAMDAN DAHA AZ HAZ ALMASINA YOL AÇIYOR
Araştırmacılar, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Genel olarak sosyal ağlar ve özellikle de Facebook kullanımı, insanların beden ve ruh sağlığının önemli oranda kötüleşmesine ve insanların yaşamdan daha az haz almasına neden olduğunu tespit ettik" dedi.

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