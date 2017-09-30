Bilim insanları, kilo almadaki en büyük iki etkeni tespit etti

Dünyadaki obezite tehlikesi her geçen gün artarken, Campinas Üniversitesi’nden bilim insanları, kilo almaya önemli ölçüde etki eden iki etkeni tespit etti.

EurokAlert sitesinde yayınlanan makaleye göre, bu etkenlerden birinin bağırsak florasındaki bakteri profilinin değişmesi olduğu saptandı. 2005-2007 yılları arasında yapılan incelemelerde obezlerde yiyeceklerden alınan besinlerin sindirimini sağlayan belirli bir grup mikroorganizma olduğu gözlendi. Yani, bir elma, obez bir insan için normal birine göre daha fazla kilo aldırabiliyor.

Bir başka etkenin de beynin hipotalamus bölgesindeki bazı nöronların ölmesi olduğu belirtildi. POMC nöronları olarak bilinen bu nöronlar, vücuda ne zaman yemek yemeyi durdurması ve yeterli enerji olup olmadığı konusunda haber veriyor. Bu nöronlar kaybedildikçe, kişideki yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekler tüketme oranı artıyor. Sonuç olarak da metabolizma yavaşlıyor ve edinilen enerjinin çoğu vücutta depolanıyor.

Bilim insanları, şimdi de dengesiz beslenme nedeniyle kaybedilen bu nöronların nasıl kazanılabileceğini araştırmayı planlıyor.