Bilim İnsanları: Mars’ta yaşamak için gezegenin yer altına inebiliriz

Mars, vakti zamanında Dünya’ya benzeyen koşullara sahip bir yer olduğu için bilim dünyasının dikkatini fazlasıyla çekiyor. Diğer yandan bize en yakın yaşam kurulabilir gezegen olduğu için, insanoğlunun alternatifleri arasında bulunuyor.

Mars’ın yaşam koşulları hakkında önemli bir dizi araştırmanın bulunduğu yeni yayımlanan bir makalede, gezegenin yeraltının yer üstünden daha güvenli yaşam ortamı sunabileceği üzerinde duruldu. Çünkü Kızıl Gezegen, yeraltında önemli hidrotermal kaynaklara sahip.

Mars, vakti zamanında Dünya’ya benzeyen koşullara sahip bir yer olduğu için bilim dünyasının dikkatini fazlasıyla çekiyor. Diğer yandan bize en yakın yaşam kurulabilir gezegen olduğu için, insanoğlunun alternatifleri arasında bulunuyor.

Yeryüzü yerine yeraltına inelim:

Çalışmayı yapan bilim insanlarına göre, "Yaşamın dünyadaki kökeni hakkında ne kadar az şey anladığımız göz önüne alındığında, hayat belirtileri aramak için daha geniş bir plan hazırlamak daha mantıklı". Sıcak ve soğuk suların olduğu yer altı sistemleri yani hidrotermal sistemlere ev sahipliği yapan Mars’ın alt katmanları, yer altında yaşamı mümkün kılabilirler.

Araştırmacılar, "Mars bir Dünya değil, hayatın nasıl geliştiğine ve hayatın muhtemel kanıtlarına ilişkin bakış açımız değişmeli. Çünkü yaşamı dünyadaki fotosentez koşullarına göre arıyoruz.” açıklamasında bulunuyorlar.

Dünya, geçmişinde yaklaşık 1 milyar yıllık bir soğuk dönem yaşamıştır. Bu dönem içerisinde, atmosfere sahip olmayan bir yer olmuştur. Mars, Dünya’ya oranla daha küçük olduğu için çekirdeği bizimkinden daha hızlı soğudu. Bu onun yer çekimi gücünün bir kısmını kaybetmesine yol açtı.

Webtekno'da yer alan habere göre, ardından gelen süreçte günümüzden yaklaşık 4 milyar yıl önce atmosferini kaybetti. Mars bir atmosfere sahipken, tıpkı Dünya gibi radyoaktif ışınlardan korunuyordu. Bilim insanları, Mars’ta bir yaşam arayacaksak bunun muhtemelen yer altındaki sakin yaşam koşullarında olabileceğini belirtiyorlar.