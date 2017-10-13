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Bilim insanlarından Himalayalar’da esrarengiz bulgu

Rusya Bilim Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Bölümü Başkanı Prof. Vyacheslav Molodin, araştırmacı Natalya Polosmak’ın başkanlığındaki Rusya-Hindistan arkeolojik ekibinin Himalayalar'ın Keşmir'deki bölgesindeki araştırmalarında erken Ortaçağ dönemine ait eşi benzeri olmayan taş heykellerin bulunduğu iki ritüel yapısına rastlandığını belirtti.

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Gazetecilere konuşan Molodin, ekibin Hindistan’da üç yıl sürdürdüğü araştırmaların sonuçlarını aktararak, "Hindistan-Pakistan sınır bölgesinde Himalayalar’ın erişilmesi zor noktasında ritüel amacıyla kullanılan iki komplekse rastlanıldı. Bu komplekslerin yer aldığı  alanda 200’e yakın taş atlı heykel bulundu. Güzel oyalarla süslenmiş bu heykellerin henüz bilmediğimiz efsanelerin kahramanları olabildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, böyle anıtlara Hindistan’ın dağlık bölgesinde  ilk kez rastlanıldığına dikkat çeken uzman, ‘Bilim insanlarının buna dair hiç bir bilgisinin olmaması gezegenimizde hala keşfedilmemiş, araştırılması gereken çok sayıda bölgenin bulunduğunu gösteriyor’ dedi.

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