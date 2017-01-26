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Bilim insanlarını heyecanlandıran kanser ilacı

Dünyada her yıl lösemi teşhisi konulan binlerce insan var. Ancak diğer kanser türlerine nazaran bu tür için gelişmiş tedavi yöntemleri mevcut değil. Ancak Venetoclax isimli yeni geliştirilen ilaç bu konuya el koyacak gibi duruyor.

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New England Journal of Medicine dergisinde yer alan makaleye göre ilk aşamadaki denemelerde yüzde 80’e varan başarı elde edildi. Bu oran diğer kanserleri göz önüne aldığımızda çok yüksek ve etkileyici.
 
Bahsi geçen ilaç BCL-2 isimli bir proteini hedef alıyor. Bu protein sağlıklı insanlarda ölmesi gereken hücreleri kontrol ediyor. Ancak lösemi hastalarında bu proteini ifadelendiren gende meydana gelen mutasyon nedeniyle protein işlevini yerine getiremiyor ve kanser oluşumuna sebebiyet veriyor.
 
 
Venetoclax ise kanserli beyaz kan hücrelerini öldürmüyor, mutant BCL-2 proteinini aktivitesini kısıtlıyor. Bilim insanlarını heyecanlandıran ise, bu ilacın son derece etkili olması.
 
İlaç çok etkili olsa da henüz marketlere çıkmadı. Çünkü daha birçok denemeden geçmesi gerekiyor, ayrıca araştırmacıların doğru dozu da daha net olarak belirlemesi gerekiyor. Eğer Gıda ve İlaç Dairesi tarafından izin verilirse, bu ilaç birçok kanser türüne de deva olabileceği düşünülüyor.

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