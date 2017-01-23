Bilim merkezi 2016’da 242 bin kişiyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerden bilim meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Bilim merkezi 2016 yılında 242 bin 610 kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bilim Merkezi’nin eğitim ve bilim şehri olan Konya’nın bu yönünü taçlandıran bir eser olduğunu belirterek, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin yüksek standartlı ilk Bilim Merkezi’nin, planetaryumu, gözlem kulesi, bilimsel sergileri, etkinlikleri ve toplantı salonları ile Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, merkezi 2016 yılında 242 bin 610 kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Akyürek, Milli Eğitim Bakanlığı ile geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol çerçevesinde 81 ildeki fen lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin Konya Bilim Merkezi’nde bilim ve teknoloji ile buluşacaklarını belirterek, bunun ülkemizdeki birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Planetaryum ilgi gördü”

Geçtiğimiz yıl Vücudumuz, Temel Adımlar, Yeni Ufuklar ve Evrenimiz sergilerinin açıldığı Konya Bilim Merkezi, planetaryumda 7 farklı filmde 118 bin 867 ziyaretçi aldı. Bilim gösterileri, atölyeler ve laboratuvar etkinliklerine binlerce kişinin katıldığı Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde sürdürülen öğrenci ziyaret programı (ÖZEP) kapsamında 48 Bin 418 öğrenciyi de ağırladı.