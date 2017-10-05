Bir gökyüzü şöleni: Hasat Ayı. Bu akşam tüm Türkiye'den gözlemlenebilecek

Gün batımından itibaren (19.00) Doğu yönünden doğacak olan dolunay gün doğumuna kadar gökyüzünü süsleyecek. Türkiye'nin her (açık hava ve bulutsuz olan) yerinden görülebilecek.

İstanbul Doğu yönü 19.00 itibarı ile bu şekilde görülecek

İstanbul Doğu yönü 20.00 itibarı ile bu şekilde görülecek

Ay'ın turuncu renk olamsının sebebi

Kırmızı bir Ay görebileceğimiz birkaç durumdan biri; Ay’ın doğarken ve batarken olduğu gibi gökyüzünde çok alçak bir konumda olmasıdır. Baş ucu noktasına kıyasla, Ay ufka yakın olduğunda ondan gelen ışık Yer’in atmosferinde daha uzun yol kat eder ve Yer’in atmosferi ışığı daha çok dağıtır (kırıp-yansıtır). Tayftaki renkler arasında mavi daha çok saçılırken, kırmızı daha az saçılır; bu nedenle Ay kırmızı ve kırmızıya yakın bir renge bürünür. Yani kırmızı bir Ay gördüğünüzde, dağılıp-saçılmayan kırmızı rengi görmüş olursunuz.

Ay’ın kırmızımsı görünmesinin ikinci bir nedeni; havadaki bir takım parçacıklardır. Bir orman yangını veya yanardağ patlaması sonucu atmosfere yayılan küller bu parçacıklardan sayılabilir. Bu tip küçük parçacıklar, Güneş’ten ve Ay’dan gelen ışığı engeller ve mavi ışığı dağıtır. Böyle durumlarda Ay gökyüzünde yüksek bir konumda da olabilir. Başınızı kaldırdığınızda kırmızı bir Ay görüyorsanız bunun nedeni atmosferde fazla miktarda bulunan tozdur.

Üçüncü neden ise bir gök olayıdır. Tam Ay Tutulması esnasında da Ay’ı kırmızı renkte görebiliriz. Tutulma sırasında, Ay Yer’in gölgesinden geçer. Yine bu olayda da Yer’in atmosferi, içinden geçen Güneş ışığını dağıtarak gölgenin etrafında kırmızı bir renk oluşmasına neden olur. Bu kırmızı parlama da Ay’ın üzerine düşer ve kırmızı görünmesine yol açar.