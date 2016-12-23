Ayrıca sıcaklık ve nem yoğunluğunu izliyor, pişirme süresini hesaplıyor, yemek piştiğinde akıllı cihazınıza bildirim gönderiyor ve size adım adım pişirme taktikleri veriyor... Bir tava şimdilik ancak bu kadar akıllı olabiliyor demek.

CES 2017'nin en dikkat çekici ürünlerinden biri olan SmartyPans akıllı tava kendi sitesi üzerinden ön sipariş almaya başladı fiyatı ise kısıtlı bir süreliğine 90 dolar olarak belirlendi.