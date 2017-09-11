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Birleşmiş Milletler drone’lar için küresel bir veri tabanı istiyor

Birleşmiş Milletler’in havacılık ajansı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), küresel ölçekli bir drone kaydı veri tabanı oluşturmayı planlıyor. Birleşmiş Milletler drone veri tabanı oluşturarak kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Birleşmiş Milletler’in bu isteği, ABD’de yaşayan ve tamamen hobi amacıyla drone uçuran kişileri rahatsız edebilir. Söz konusu kitle, ABD Federal Havacılık Kurulu’nun (FAA) drone’ları kayıt almaya yönelik kararını mahkemeden döndürmeyi başarmıştı.
 
Süreç, ticari amaçla kullanılmayan drone’ların “model uçak” olarak değerlendirilmesine yönelik bir karar alınmasıyla sona ermişti. Dolayısıyla Amerikan drone sahiplerinin Birleşmiş Milletler’in planına nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor.
 
Birleşmiş milletler drone takip sistemi için mevcut yönetmeliklerden yararlanabilir
Birleşmiş Milletler’de henüz veri tabanının oluşumu ve yönetimi için resmi bir görevlendirme yapılmazken, sürecin tamamen ICAO tarafından yürütülebileceği belirtiliyor. Veri tabanının ICAO tarafından yürütülecek drone takip sistemi için öncü işlevi göreceği ifade edilirken, örgütün ABD, Çin ve Avrupa’daki drone yönetmeliklerinden yararlanması öngörülüyor.
 
Bireysel kullanıcılara yönelik drone’ların sayısının her geçen gün arttığı göz önüne alınınca Birleşmiş Milletler’in düzenleme konusunda hızlı davranması şaşırtıcı olmayacaktır. (Teknoblog)

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