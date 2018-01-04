Bitcoin 9 yaşına girdi

An itibariyle 716 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan kripto para piyasasını, piyasanın 257 milyar dolarlık kısmını oluşturarak domine eden Bitcoin bundan tam 9 yıl önce hayatımıza girdi. Kim olduğuna dair çeşitli senaryolar üretilse de kimliği bilinmeyen Satoshi Nakamoto, 2008 yılında dünya genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen küresel bankacılığa ve ekonomik krize tepki olarak 31 Ekim 2008 tarihinde “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı makaleyi yayınlamış ve Bitcoin kavramını ilk kez kullanmıştı. 3 Ocak 2009 tarihinde ise Bitcoin faal hale gelmiş ve Bitcoin Blockchain'indeki ilk blok kazılmıştı.

Kazılma süreci 6 gün süren ve madencisine(Satoshi Nakamoto olduğu düşünülüyor) 50 Bitcoin kazandıran o bloğun ardından bugüne kadar Bitcoin ağında yarım milyonun üzerinde blok kazıldı. Tabi geçen süre içerisinde Bitcoin madenciliğinin zorluk seviyesi giderek arttığı için blok başına 50 Bitcoin'lik ödül günümüzde 12.5 Bitcoin'e düşmüş durumda ancak 2009 yılının başında sadece bir avuç kişinin takip ettiği Bitcoin'in popülerliği de bir o kadar arttı. Bugün değeri, ticaret hacmi ve popülerliği itibariyle kripto para denildiğinde akla ilk gelen birim olan Bitcoin'in 9 yıllık serüvenindeki kilometre taşlarına kısaca bir göz atalım.

10.000 Bitcoin'lik Pizza

Kripto para dünyasının öncüsü olan Bitcoin, 2011 yılında ilk kez 10$ değerine ulaşmayı başarmıştı. Bu tarihten önce oldukça düşük bir değere sahip olan Bitcoin'le ilgili 2010 yılında yaşanan ilginç olay ise Bitcoin'in gelişimini gözler önüne seriyor. Bitcoin kullanıcısı Laszlo Hanyecz, Bitcoin ile alışverişi deneyimlemek amacıyla 10.000 adet Bitcoin ile iki büyük boy pizza siparişi veriyor. Bitcoin'in o dönemdeki değeri üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 40$'lık bu sipariş Hanyecz'e oldukça cazip geliyor. 10.000 adet Bitcoin'in bugünkü değeri ise 150 milyon doların üstünde.

2011-2013 yıllarında 10 ile 50 dolar arasında değere sahip olan Bitcoin için 2013 ilk dönüm noktası oldu. 2013'ün ilk aylarında değeri 100$'ın üstüne çıkan Bitcoin, yıl içinde ciddi bir çıkış yakaladı ve yılın sonlarına doğru 1000$ değerinin üstüne ulaşmayı başardı. Bitcoin'in erken dönem yatırımcıları için çok önemli olan bu çıkış Bitcoin topluluklarında büyük bir sevinçle karşılanırken kripto paranın artık yükseliş dönemine girdiği konuşulur hale gelmişti ancak sadece iki hafta sonra tekrar 1000$ değerinin altında işlem gören Bitcoin'in ikinci kez 1000$ değerini aşmak için 3 yıl kadar daha beklemesi gerekiyordu.

2017'de Rekora Koştu

2016'nın sonlarına doğru 1000$ değerini tekrar gören Bitcoin'in patlama yaptığı yıl ise şüphesiz 2017 oldu. Yıl başında 1000$ civarında bir değere sahip olan Bitcoin'in değeri kısa bir süre sonra ons altını geride bıraktı. Yaz aylarında değerini hızlı bir şekilde artıran Bitcoin için patlama dönemi ise 2017'nin son çeyreğinde gerçekleşti. Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren önemli rekorlara imza atan Bitcoin, aralık ayında 20.000$ değerini de aşmaya başardı.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, şu sıralar 15.000$ değerinin üstünde bir değere sahip olan Bitcoin, geçen onca yıla rağmen henüz bazı sorunları aşabilmiş değil. Satoshi Nakamoto'nun fiziksel paralar ve bankalarlarla rekabet etmesi için geliştirdiği kripto para geçen süre içinde ne bankaları yeterince zorlayabildi ne de fiziksel parayla mücadele edebildi. Bununla birlikte Bitcoin ağındaki artan işlem yükü ve yüksek komisyonlar günümüzde Bitcoin'in kolay transfer politikasını sekteye uğratıyor.