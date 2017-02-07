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Biyometrik sistem ile tren biletleri tarih oluyor

İngiltere'de demiryolu ulaşımını tercih eden yolcular, bilet ödemelerini parmak izi veya göz tarama sistemi yoluyla yapabilecek.

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İngiliz basınına yansıyan haberde, tren istasyonlarındaki kalabalığı azaltmak amacıyla sunulan proje sayesinde yolcular, kağıt bilet almak yerine, ödemeyi parmak izi ya da iris tarama sistemi yoluyla gerçekleştirebilecek.
 
Merkezi Londra'da bulunan demiryolu işletmecileri grubu Rail Delivery Group'tan (RDG) yapılan açıklamaya göre, biyometrik sistem ile yolculuk ücretlerinin otomatik ödenebilecek.
 
Projeyi başlatan RDG'nin Üst Yöneticisi Paul Plummer, bu adımların atılması gerektiğini ve projenin, yolculara daha iyi seyahat imkanı sağlamak amacıyla dijital teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.
 
Öte yandan Avustralya'nın geçen ay sınır kapılarına biyometrik kontrol sistemini getirmeye hazırlandığı açıklanmıştı. Avustralya hükümetinin, 2020'den itibaren yolcuların yüzde 90'ının insan yardımı olmadan pasaport kontrolünden geçmesini sağlayacak bir elektronik sistem üzerinde çalıştığı belirtilmiş, sistemin hayata geçirilmesi halinde yolcuların, yüz, iris ve parmak izi tanıma yoluyla pasaport kontrolünden geçebileceği kaydedilmişti.

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