Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Borsa iPhone'ları beğenmedi Apple hisseleri düşüşe geçti

Apple, aylarca sabırsızlıkla beklenen yeni ürünlerini tanıttı ancak borsa, iPhone 8 ve iPhone X'i beğenmeyince Apple hisseleri sert düştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

S&P 500 endeksi Salı gününün ikinci yarısını rekor seviyede kapattı.
 
Ancak  Apple Inc, yeni iPhone modellerini açıkladıktan hemen sonra hisseler düşmeye başladı.
 
TANITIMIN ARDINDAN HİSSELER DÜŞTÜ
Bir önceki günü 161.50 dolardan kapatan  Apple hisseleri gün içinde 163.96 dolara kadar yükseldikten sonra lansmanın hemen ardından 158.77 dolara kadar indi.
 
 
APPLE HİSSELERİ GÜNÜ EKSİDE KAPATTI
Daha sonra tekrar toparlanma çabalarına girse de  Apple hisselerinde günlük kayıp yüzde 0.46 oldu.
 
Apple, yeni iPhone modellerini büyük ses getiren bir lansmanla tanıtmış ve günün en çok konuşulan markası olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA