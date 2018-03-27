Brexit tartışması uzaya taştı: İngiltere Galileo'dan da çıkacak

Avrupa Birliği (AB), ilk defa bir üye ülkenin birlikten ayrılması yani Brexit sürecini idare etmek için yoğun mesai harcıyor.

İngiltere tarihi referandum sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almış ve bunun ardından AB ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmeleri start almıştı. Brexit'teki, ekonomik ve siyasi anlaşmazlıklarla bir de uzay itilafı eklendi.

"AB'DEN ÇIKARSA, GALILEO'DAN DA ÇIKAR"

AB'nin milyar dolarlık uydu projesi Galileo için İngiltere'nin canını sıkacak bir çıkış geldi.

Avrıpa Komisyonu, AB'den çıkma kararı alacak olan İngiltere'nin artık bu sistemden yararlanamayacağını duyurdu.

BİRLİK ÜLKELERİNE HİZMET SAĞLIYOR

Birlik ülkelerine özellikle askeri alanda da hizmet veren Galileo projesi, İngiliz ordusu tarafından da kullanılıyor. Avrupa Komisyonu'nun iddiasına göre, İngiltere, AB'den çıkma işlemleri sonuçlandığında artık bilgi paylaşılan ülkelerden biri olması özelliğini de kaybetmiş olacak.

İngiliz ordusunun daha verimli bir mobilizasyon için GPS özelliğinden faydalandığı, projede kalması taraftarı olan İngiliz tarafı ise ada basının yaptığı açıklamada müzakerelerin sürdüğünü belirtmek ile yetindi.

BREXIT'İN KÖKENİ NEREYE DAYANIYOR?

Daha önce Yunanistan için de kullanılan Grexit(Greece-exit) Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkma isteğini özetleyen bir tanım olarak ortaya çıktı.

Grexit terimi Citigroup şef ekonomisti Willem H. Buiter ve aynı grupta çalışan Ebrahim Rahbaritarafından 2012 yılında ortaya atılmıştı. İkili Grexit ile euro'ya veda edip eski para birimine dönmesi durumunda Yunanistan'ın ticarette ve turizmde olumlu etkiler ile karşılaşıp, ekonomisini ferahlatacağı iddiasında bulunmuştu.

Bu terimi İngiltere'nin AB'den ayrılması için yapılan referandum sürecine adapte eden politikacılar ve sivil toplum örgütleri Grexit'in Brexit'e evrilmesine neden oldu.

BREXIT'İN KELİME ANLANMI NE?

Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain kelimeleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılıyordu.

(Ntv)