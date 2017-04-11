Bu kumaşı giyen her şeyden korunacak

Michigan Üniversitesi laboratuvarlarında üretilen kumaş, su geçirmez ve ateşten etkilenmeyen benzerlerinden iki kat daha dayanaklı şekilde tasarlandı. Radyasyon ışıklarından dahi etkilenmeyen kumaş, araba kaplamalarında, çatı kaplama malzemelerinde ve giyim sektöründe kullanılabilecek. Muadillerinden farklı olarak suyu engellemekle kalmayan süper kumaş, yüzeyine damlatılan su damlacıklarını geri itiyor. Florin katkılı esnek maddelerden üretilen kumaş, su itici özelliği bulunan 'F-POSS' molekülüyle birleştirildi. Her türlü dış etkiye dayanıklı kumaş herhangi bir darbe aldığında kendi kendini tamir etme özelliğine sahip. Araştırmayı yürüten ekipten Doç. Dr Anish Tuteja, "Geçtiğimiz 30 yılda üretilmeye çalışılan bir kumaşı ürettik. Üretilen bu süper kumaş sayesinde, yeni araştırmaların önü açılacak. Bu sayede süper kumaşları günlük hayatımızda daha ucuz ve ulaşılabilir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Kimyasal ve fiziksel olarak kendini yenileyebilen kumaş, uzay araştırmaları ve askeri endüstride çığır açacak yeniliklere kapı aralayacak.