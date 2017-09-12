Bu uygulama telefonunuzda bulunan bütün hesapları çalıyor

Android dünyasını derinden sarsacak bir zararlı geçtiğimiz günlerde keşfedildi. Check Point isimli güvenlik firması bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen zararlı yaklaşık 14 milyon Android cihazına bulaşmış durumda.

Bulaştığı 14 milyon cihazın 8 milyonunu hack'leyerek kontrolü altına alan virüs, 3.8 milyon cihaza reklam göstererek para kazanıyor. Ayrıca 4.4 milyon cihazda ise kayıtlı parolaları çalmak için hazır durumda bekliyor.

Oldukça yetenekli bu virüs Google Play Store'daki çeşitli uygulamalardan bulaşabiliyor. Bulaştığı cihazı hackleyerek tam kontrol yetkisini almayı hedefleyen virüs, bunu yapamadığı durumlarda ise reklam virüsüyle hackera para kazandırmayı amaçlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Telefonunuza bulaştığında hackera bir şekilde kazanç sağlatan bu virüs Google yetkililerine bildirildi. Zararlıyı içeren uygulamalar Google Play Store üzerinden kaldırıldı fakat market dışında hala erişilebilir durumda.

Hacker'a yaklaşık 1.5 Milyon Dolar kazandırdığı tahmin edilen virüsün, kimin tarafından yazıldığı araştırılıyor.