Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bu uygulama telefonunuzda bulunan bütün hesapları çalıyor

Bu uygulama telefonunuzda bulunan bütün hesapları çalıyor14 milyon Android cihazına bulaştığı tespit edilen CopyCat zararlısı keşfedildi! Peki CopyCat isimli bu virüs nasıl bulaşır, virüsün yetenekleri neler?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Android dünyasını derinden sarsacak bir zararlı geçtiğimiz günlerde keşfedildi. Check Point isimli güvenlik firması bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen zararlı yaklaşık 14 milyon Android cihazına bulaşmış durumda.
 
Bulaştığı 14 milyon cihazın 8 milyonunu hack'leyerek kontrolü altına alan virüs, 3.8 milyon cihaza reklam göstererek para kazanıyor. Ayrıca 4.4 milyon cihazda ise kayıtlı parolaları çalmak için hazır durumda bekliyor.
 
Oldukça yetenekli bu virüs Google Play Store'daki çeşitli uygulamalardan bulaşabiliyor. Bulaştığı cihazı hackleyerek tam kontrol yetkisini almayı hedefleyen virüs, bunu yapamadığı durumlarda ise reklam virüsüyle hackera para kazandırmayı amaçlıyor.
 
Hürriyet'te yer alan habere göre, Telefonunuza bulaştığında hackera bir şekilde kazanç sağlatan bu virüs Google yetkililerine bildirildi. Zararlıyı içeren uygulamalar Google Play Store üzerinden kaldırıldı fakat market dışında hala erişilebilir durumda.
 
Hacker'a yaklaşık 1.5 Milyon Dolar kazandırdığı tahmin edilen virüsün, kimin tarafından yazıldığı araştırılıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BBC sunucusu canlı yayında kamerayı aradı

BBC sunucusu canlı yayında kamerayı aradı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA