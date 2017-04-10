Bükülebilir depolama bellekleri geliyor

Katlanabilen akıllı telefonlar son bir kaç yıldır üreticilerin gerçekleştirmeye çalıştığı bir konsept. Henüz önünde çok büyük engeller olmasına rağmen projeler adım adım bu yeni amaca doğru ilerliyor.

Bükülebilir telefonlar konusunda en büyük çalışmalardan birisini şüphesiz Samsung yapıyor. Firma çalışmalarında Super AMOLED ekranı bükülebilir yaparken bileşenleri ise iki kenarda topluyor.

Metalik bir ağ ekranın bükülme yerinin tam arkasına yerleştiriliyor ve böylece dayanıklılık sağlanıyor. Henüz bükülebilen bileşenler olmadığı için şimdilik en ideal proje bu şekilde. Bununla birlikte araştırmacılar çalışmalarına devam ediyor.

Grafenin yeteneği

Exeter Üniversitesi bilim adamları grafen maddesini kullanarak katlanabilen yeni bir depolama belleği geliştirdiğini duyurdu. Bellek materyali grafen oksit ve titanyum oksit birleşimi ile elde ediliyor. 50nm uzunluğunda ve 8nm kalınlığında olan bu bileşene sadece 5 nanosaniye içerisinde veri kaydedilebiliyor.

Bu noktada grafen maddesi başarının asıl kaynağı. Grafen basit manasıyla tek katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Grafen katmanları üst üste eklenerek kurşun kalemlerdeki grafite elde ediliyor.

Daha fazla elektrik tutarak daha hızlı şarj olma imkanı veren Grafen maddesi, ilk sentezlemesini yapan bilim adamlarına da Nobel fizik ödülünü getirmişti. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, bilim adamlarını bile şaşırtmakta. Grafen ayrıca verileri de silikon maddesinden 30 kat daha hızlı aktarıyor.

Yani sadece bükülebilir cihazlar için değil gelecekteki standart depolama ve RAM bellekleri için de önemli bir sıçrama sayılabilir. Projenin önündeki engel yine grafen sayılabilir. Henüz grafenin elde edilmesi düşük maliyetli süreçlere geçemedi. Bu bakımdan oldukça masraflı.

Ayrıca üretilen grafenin kalitesi de yeteri kadar iyi değil. Samsung, Huawei gibi firmalar grafenin geliştirilmesi için büyük Ar-Ge bütçeleri ayırmış durumda. Bu bakımdan engellerin kısa sürede aşılması bekleniyor.