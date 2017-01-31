Büyük bir kozmik boşluk galaksimizi itiyor

Şimdiye kadar bilim adamları, yerçekiminin Newton'un elmasını yeryüzüne düşürdüğü gibi, evrenin yoğun bir bölgesinin bizi kendisine doğru çektiğini varsaydı. Başlangıçtaki "en büyük şüpheli", Samanyolu'ndan 150 milyon ışıkyılı uzaklıkta yarım düzine zengin gökada kümesinde yer alan Great Attractor "Büyük Çekici" olarak biliniyordu. Kısa süre sonra, Great Attractor'un ötesinde 600 milyon ışıkyılı oturan Shapley Konsantrasyonu adlı iki düzineden fazla zengin kümeye dikkat çekildi.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki Prof. Yehuda Hoffman liderliğindeki araştırmacılar, galaksimizin sadece çekilmekle kalmıyor aynı zamanda itilmiş olduğunu da rapor ediyor. Doğa Astronomisinin gelecek sayısında yapılacak yeni bir araştırmada, ekstra gökada olmayan bölgede daha önce bilinmeyen, çok geniş bir bölgeyi anlatıyorlar. Büyük ölçüde galaksilerden yoksun olan bu boşluk, Yerel Galyum Grupumuzu itme kuvveti uyguladığı düşünülüyor.

Prof Yehuda Hoffman "Uzaydaki galaksilerin akışını haritalandırarak, Samanyolu galaksimizin daha önce tanımlanamayan daha düşük yoğunluklu bir bölgeden uzaklaştığını bulduk, çünkü cazip değil püskürtüğü için bu bölgeye "iki kutuplu kovucular" diyoruz. dedi. "Bilinen Shapley Konsantrasyonuna doğru çekilmenin yanı sıra, yeni keşfedilen "İki kutuplu kovucular" uzaklaştırılıyor ve bu nedenle itme ve çekme işlemlerinin konumumuzda karşılaştırılabilir bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı."

Böyle düşük yoğunluklu bir bölgenin varlığı daha önce önerilmişti, ancak gözlem ile galaksilerin bulunmadığının teyit edilmesi zordu. Ancak bu yeni çalışmada, İbrani Üniversitesi Racah Fizik Enstitülerinde ABD ve Fransa'daki meslektaşları ile birlikte çalışan Hoffman, farklı bir yaklaşım denedi.

Hubble Uzay Teleskobu, güçlü teleskopları kullanarak galaksi akış alanının 3 boyutlu bir haritasını yaptılar. Akışlar, nispeten boş olan bölgelerden ve kütle yoğunluğunun bulunduğu bölgelere doğru maddenin dağılımına doğrudan tepkilerdir; Evrenin geniş ölçekli yapısı galaksilerin alanı içinde kodlanır. Özel hızları farklı veri kümelerini özelliklerinin titiz bir istatistiksel analiziyle birleştirerek, Samanyolu çevresindeki galaksilerin - Evrenin genişleme hızının üstünde olan - olağandışı hızları inceledi. Böylece, karanlık madde ve parlak galaksilerden oluşan yoğun yoğunluklu bölgeler çeken ve yoğunlaşmayan bölgelerden oluşan temel dağılımını çıkardılar.

Araştırmacılar, "İki kutuplu kovucular"ı tanımlayarak hem Samanyolu'nun hareketinin yönünü hem de büyüklüğünü uzlaştırmayı başardılar. Optik, yakın kızılötesi ve radyo dalgaboylarındaki gelecekteki aşırı duyarlı araştırmaların, bu boşlukta yatması beklenen birkaç galaksiyi doğrudan belirleyeceğini ve Dipol Repeller'le ilişkili boşluğu doğrudan doğrulamasını beklediklerini söylediler.

Çalışma Nature Astronomi dergisinde yayımlandı.