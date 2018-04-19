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Selçuk Bayraktar'dan SİHA paylaşımı

TSK'nın Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim SİHA'lar etkin bir şekilde kullanılıyor. SİHA'ların üreticisi Baykar Makin Teknik Müdürü Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan SİHA'ların fotoğrafını paylaşarak 'Sebat, İnanç, Heyecan, Azim. SİHA. (Zeytindalı'nda zorlu hava koşullarından hatıralar...)' ifadelerini kullandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

TSK, bugüne kadar 4 bin teröristi etkisiz hale getirirken çok sayıda terör yuvasını da yerle bir etti. Harekatta terör yuvalarının yerle bir edilmesinde kullanılan mühimmatların yüzde 78'i yerli üretim olması dikkatleri çekiyor.

Teröristlerle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında olduğu gibi Afrin harekatında da Baykar Makina'nın ürettiği yerli üretim olan silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA-SİHA) etkili bir şekilde kullanılıyor.

Baykar Makin Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan anlamlı bir paylaşım yaptı. Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan SİHA'ların fotoğrafını paylaşarak "Sebat, İnanç, Heyecan, Azim. SİHA. (Zeytindalı'nda zorlu hava koşullarından hatıralar...)" ifadelerini kullandı.

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