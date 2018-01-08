Byton'dan elektrikli SUV Geliyor

Yepyeni bir elektrikli araba CES'te ilk çıkışını yaptı ve bahsettiğimiz araba Faraday Future değil. Bahsettiğimiz, Byton'un yeni konsept arabası.

Havalı görünüşlü araç, Tesla Model X'in spor ama aile dostu tasarımını andırıyor. Kapı kolları ve antenler görünmez, ayrıca arabanın maksimum aerodinamik efektiflik için tasarlandığı söyleniyor.

Direksiyonda bir dokunmatik ekran var ve Byton'un yapımcılarının söylediğine göre bu ilk kez "ciddi üretim"e geçecek bir arabada yapılıyor. Konsept arabadaki dashboard, kapıdan kapıya uzanan 125 cm x 25 cm'lik bir ekran, ayrıca arka koltuk yolcularına bakan iki ek ekran daha var.

Tüm bunlar elbette sürücü ve yolcuları her an bağlı tutmak için yapılmış.

ChipOnline'da yer alan habere göre, sesle komut verme gibi işlevler için Amazon Alexa hizmetinizde. Arabanın kilidinin sadece siz varken açılmasını sağlayan yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Araç, 5G bağlantısı için de hazır bulunuyor, yani 5G bağlantı altyapısı oluştuğunda bunu kullanabilecek ve saniyede 10 gigabit veri transferi mümkün olacak.

Aracın fiyatının 45,000 dolardan başlaması bekleniyor.