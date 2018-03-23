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Cambridge Analytica skandalından sonra Google'da 'Facebook'u Sil' aramaları tavan yaptı

Cambridge Analytica skandalının ardından önce kullanıcılarının güvenini, daha sonra reklam verenlerini kaybeden Facebook, büyük sayıda kullanıcısını kaybetmeye başladı.

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Google Trend ile her hangi bir kelime ya da cümlenin ne sıklıkla aratıldığını görebilirsiniz. Google Trend, bu kelime ya da cümlenin zamana göre ne sıklıkla aratıldığını göstermek için popülerliğine 0 ile 100 arasında bir puan verir. ‘Facebook’u Sil’ cümlesinin 2014 yılından bu yana maksimum popülerliği 83 puanken, Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkması ile 100 puana ulaştı.
 
 
Facebook oldukça kalabalık bir platform. Dolayısı ile bu platformdan çıkmak isteyenlerin sayısı da elbette büyük olacaktır. Fakat kullanıcılar Cambridge Analytica skandalına kadar ay 100 bin ile 1 milyon arası ‘Facebook profilimi nasıl kapatabilirim?’ araması gerçekleştirirken, skandalın ardından doğrudan ‘Facebook’u sil’ araması yapmaya başladılar. Teknik olarak iki arama aynı noktaya varıyor gibi görünse de biri platformdan ayrılmak isteyenleri, diğer ‘kaçmak’ isteyenleri gösteriyor.
 
(Webtekno)

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