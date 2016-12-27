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Camın ses dalgalarına verdiği ilginç tepki!

Eğer önünüzde duran bir bardağa, onun tabii frekansına uyan bir frekansta ses dalgası gönderilirse, bardağın tabii frekansı ile sesin frekansı çakışarak, bardaktaki titreşimi kontrolsüz bir şekilde artırır, bardak rezonansa girer ve sonuçta çatlar veya kırılır.

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  • star.com.tr / Gökhan Ertaş
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Videoda görüldüğü gibi deneyi yapan ilk olarak ıslak bir parmakla bardağı ovarak bardağın ses frekansını yakalayarak bardakta rezonansa neden oluyor, ve  aynı frekansta fonksiyon jeneratörü tarafından oluşturulan bir sinüs dalgası çalan bir hoparlörün önüne yerleştiriliyor. Sonuç; deney başarılı bardak ses dalgaları ile paramparça oluyor.

 

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