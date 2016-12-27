Camın ses dalgalarına verdiği ilginç tepki!

Videoda görüldüğü gibi deneyi yapan ilk olarak ıslak bir parmakla bardağı ovarak bardağın ses frekansını yakalayarak bardakta rezonansa neden oluyor, ve aynı frekansta fonksiyon jeneratörü tarafından oluşturulan bir sinüs dalgası çalan bir hoparlörün önüne yerleştiriliyor. Sonuç; deney başarılı bardak ses dalgaları ile paramparça oluyor.