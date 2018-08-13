Canaan isimli firma, madencilik yapan ısıtıcı modelini üretecek

Madencilik ekipmanları alanında, sektörün en büyük firmalarından biri olan Canaan, ilginç ekipmanları ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde madencilik yapan TV tanıtımını yapan firma, bu kez madencilik yapan ısıtıcı üreteceğini duyurdu. Ayrıca 30T Avalonminer A9 isimli ürün hakkında da yeni detaylar verildi.

7 nm’lk çiplere sahip olan 30T Avalonminer A9, 60w ile 70w/T performansı ile dikkat çekiyor. Ayrıca saniyede ise 26.5 ile 30 terahash işlem kapasitesine sahip. 7 nm çipler sayesinde cihazın hem enerji verimli olacağı hem de daha yüksek kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor.

Madencilik yapılabilen ısıtıcı hakkında ise henüz teknik ayrıntılar verilmedi. Ancak Canaan, madencilik donanımlarını ev aletlerine entegre ederek, oldukça yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

(Techinside)