Cassini, Satürn'ün halkalarından son kez dünya'ya baktı
Cassini uzay aracı gezegenin atmosferine son dalışını gerçekleştirmeden önce Satürn'ün geniş halkaları arasında içinde yaşadığımız Dünya'yı parlak bir benek olarak görüntüledi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Yakıtını bitirdiği için 20 yıllık yolculuğunun son aşamasına giren ve 26 Nisan’da Satürn’e doğru intihar dalışına geçecek olan Cassini keşif aracı, kamerasını 12 Nisan günü milyonlarca kilometre uzaklıktaki yeryüzümüze son bir kez daha çevirdi.
Cassini, Dünyamızı gösteren 12- 13 Nisan gecesine ait olan bu görüntüyü Dünya'dan 870 milyon mil (1,4 milyar kilometre) uzaklıktan aldı. Satürn'ün buz gibi halkalarının arasından aldığı bu görüntüyü biraz daha yakınlaştırdığımızda Ay'ı da çok daha hüçük bir nokta halinde görebiliyoruz. Fotoğraf çekildiği sırada NASA yetkililerin bir açıklama yaparak uzay aracının objektifinin güney Atlantik Okyanusu ile karşı karşıya olduğunu bildirdiler.
NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından 19 Temmuz 2013'te çekilen bu nadir resim, Satürn'ün halkalarını, gezegenimiz Dünya'yı ve ayı aynı çerçevede gösteriyor. O dönemde, Cassini, Dünya'dan yaklaşık 898.414 milyon mil (1.445858 milyar kilometre) uzaklıktaydı.
Bu mükemmel görüntüleri görünce akla ilk gelen efsaneleşmiş Voyager 1 uzay sondasının 1990 yılında Dünya'yı rekor bir uzaklıktan (6,4 milyar kilometre) çektiği görüntüyü aklıllara getiriyor.
Fotoğraf, yeryüzünü uzayın sonsuzluğunu içinde tek başına gösteriyor. 1996’da hayatını kaybeden Amerikalı ünlü gökbilimci Carl Sagan, bu ünlü fotoğraftan esinlenerek 1994 yılında ‘Soluk Mavi Nokta’ (Pale Blue Dot) adlı kitabını yazmıştı.
Cassini Uzay aracı:
Cassini-Huygens Satürn gezegenine gönderilen bir insansız uzay sondasıdır. NASA-ESA-ASI'nin Satürn sistemine gönderilen bir amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasıdır.[1] O, 2004 yılında oraya vardıktan bu yana gezegen ve ayrıca Jüpiteri gözlemleyerek heliosferi, ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu inceledi. Geliştirme yaklaşık iki yıl sonra 1997 yılında başlatılan, bu yörünge kâşifi Satürn yörüngesine girdi ve 2005'te Huygens denilen uydusu Titan'a indi. Cassini ziyaret için Satürne giden dördüncü ve yörüngesine giren ilk uzay sondası oldu.
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