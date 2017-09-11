Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 2 duyuruldu

Uzun süredir internete sızıntıları devam eden Xiaomi’nin yeni çerçevesiz akıllı telefonu Mi MIX 2 nihayet resmiyet kazandı.

Daha küçük

5.99 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan telefonun üç kenarı çok ince çerçevelere sahip. Alt kısımda ise kamera ve sensörler için eskiye göre daha ince bir çerçeve yer aldı.

Modelin arka kısmı metal alaşımdan imal edilmiş. 4 kenarında ise kavis var. Böylece tutuş çok daha rahat hale getirilmiş. Parmak izi okuyucu yine burada konumlanmış. Ekran boyutu azaldığı için ilk modele göre Mi MIX 2 daha dar ve daha kısa bir gövdeye sahip. Bunun etkisiyle bataryanın biraz küçüldüğünü de söylemek gerek.

Beklendiği gibi Snapdragon 835 yonga seti ile gelen modelde 6GB ve 8GB LPDDR4 RAM seçenekleri var. 8GB RAM sadece özel versiyona ayrılmış. Depolama kapasitesi ise 256GB seviyesine kadar çıkıyor.

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Arka tarafta Mi 6 modelinde gördüğümüz Sony IMX386 ana sensörü yer alıyor. 12MP çözünürlüğünde olan kamera 4 eksenli OIS ve çift ton LED flaş ile destekleniyor. Ön kısımdaki 5MP çözünürlüğündeki kamera da otomatik odaklama özelliğine sahip.

Yenilikçi teknolojiler

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor. Ayrıca hoparlör de 50mW gücünde ve üst kısma monte edilmiş. Buradan gelen sesin doğrudan kullanıcıya yönelmesi için de yönlendirici bir bileşen kullanılmış.

odelin bataryası 3400mAh kapasiteye sahip. İlk modelin 4400mAh kapasiteli bataryası gibi uzun kullanım ömrü sunmayacaktır ancak bileşenler ve optimiziasyonlar ile bir günü rahatlıkla çıkaracağını söyleyebiliriz. Ayrıca Quick Charge 3.0 teknolojisi sağlanmış.

Xiaomi Mi Mix 2 yine farklı versiyonlarla geliyor. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyon 500$ civarında. 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 550$ civarında satılacak. 6GB RAM ve 256GB kapasite ise 614$.

Seramik gövdeli 8GB RAM ve 128GB kapasite için ise 720$ civarında bir meblağı gözden çıkarmak gerekiyor. Firmanın en pahalı telefonu yine Mi MIX 2 oldu diyebiliriz. Versiyonlar bu aydan itibaren satışa çıkacak.