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Ceres'in kabuğu geçmişteki okyanusun yansıması

Güneş sistemindeki en büyük cüce gezegen Ceres'te bir zamanlar okyanus olabileceği bildirildi.

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NASA, Dawn misyonundan edinilen bilgiler doğrultusunda yürütülen iki araştırma, Güneş sistemindeki en büyük cüce gezegen Ceres'in kabuğunun geçmişte ve muhtemelen yakın geçmişte meydana gelen jeolojik aktiviteye maruz kalan hitrat madde, tuz ve buz karışımı olduğunu keşfetti.
 
Cüce gezegenin kabuğunun, tarihte burada var olan okyanusu yansıttığını ifade eden bilim insanlarının ilk çalışmayı temel alarak yaptığı ikinci araştırma, Ceres'in sert kabuğunun altında kolaylıkla biçim değiştirebilen, daha yumuşak bir katman bulunduğu izlenimi uyandırdı.
 
Bilim insanları, bu katmanın da okyanustan arta kalan suya işaret edebileceğine dikkati çekti. 
 
Dawn projesinde görevli bilim insanı Julie Castillo-Rogez, "Ceres'in, geçmişte sıvı halde, muhtemel ve yer altında hala biraz suya sahip, karmaşık, dinamik bir dünya olduğuna ilişkin durmadan bir şey öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

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