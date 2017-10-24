CERN'den açıklama: Dünya aslında olmamalıydı

İndependent'ın haberine göre Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) araştırmacıları tarafından "dünyanın var olması" üzerine bir rapor yayınlandı.

Dünyanın en seçkin bilim insanları tarafından yayınlanan raporda, "var olan bütün maddelerin anti maddesinin de olduğu" ifade edilerek, bu sebepten dolayı dünyanın kendisini yok etmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Evrenin kendisini neden yok etmediğini bilmiyoruz." notu düşülen raporda, bilimin tümevarım sonucuna göre bu sonucun çıktığı belirtildi.

"BİR YERDE ASİMETRİ OLMALI"

"Evrende, standart modele göre, eşit miktarlarda madde ve anti madde bulunuyor. Maddenin ve anti maddenin evrenin hala neden etrafında olduğunu açıklayan bazı farklılıklar arıyoruz. Ancak, farklı kütleleri, elektrik yükleri veya başka şeyleri olan çeşitli olasılıklar denedik ancak hiçbir fark bulamadık" ifadelerini kullanan araştırmanın başındaki isim olan Christian Smorra, "Bütün gözlemlerimiz, madde ve anti madde arasında tam bir simetri buluyor, bu nedenle evren aslında mevcut olmamalı" açıklamasında bulundu.

Asimetrinin bulunduğu yerin var olması gerektiğini belirten Smorra, "Biz sadece farkın nerede olduğunu anlamıyoruz. Simetri kırılmasının kaynağı nedir? Bunu arıyoruz." ifadelerini kullandı.