CES 2018, 9 Ocak Salı günü başlayacak ve 12 Ocak Cuma akşamı kapılarını kapatacak. Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus karşımıza çıkacak. Ancak bu cihazlar orta sınıf olarak görülse bile özellikle tasarımı ile eskilere göre daha üst seviye bir deneyim sağlayacağı bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kişisel asistanı Bixby’nin de bulunacağı cihazda kullanıcıların beğenmediği Bixby butonuna yer verilmeyecek.

Yeni LG K10 (2018)’ın ise genellikle yüksek sınıf cihazlarda kullanılan bir mobil ödeme yöntemi olan LG Pay sistemine sahip olan ilk orta segment akıllı telefon olması bekleniyor. Telefonun geri kalan özelliklerinde ise çok büyük bir fark yok. 5.3 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran, dört çekirdekli bir işlemci, 3 GB Ram ve 32 GB genişletilebilir alana sahip olması bekleniyor. Ayrıca 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamerayla karşımıza çıkması beklenen LG K10’un arka yüzünde bir parmak izi okuyucu da bulunacak.

Samsung Electronics yaptığı açıklamada yeni bir seçkin yaşam tarzı ürünü olan NW700 Sound+ soundbarı CES 2018'de tüketicinin beğenisine sunacağını duyurdu. Ödüllü MS650 Sound+ modelinin izinden giden duvara monteli NW700 Sound+ soundbar tümü Kaliforniya'daki Samsung Ses Laboratuvarı'nda geliştirilen gürültü önleme, geniş aralıklı tiz hoparlör ve çoklu-hoparlör kontrolü gibi ses kalitesini artıran pek çok özelliği içinde barındırıyor.

NW700 Sound+ soundbar Samsung'un süper-ince televizyonlarının altında duvara monte edilebilecek şekilde optimize edilen ince ve gösterişli bir tasarıma sahip. Duvara monte edilen televizyonlarla sorunsuz bir şekilde çalışan 53.5 mm genişliğindeki soundbar önceki soundbar modelinden enlemesine %41 oranında daha az yer kaplıyor. Yeni model kullanıcıların daha uyumlu bir iç tasarıma ulaşmalarına imkân sağlıyor. Yekpare soundbar dinleyiciyi saran bir dinleme deneyimi için sesi üç kanal üzerinden dinamik ve hedefe odaklı bir şekilde ileten ince ses teknolojisiyle çalışıyor. Ev eğlence ortamına uygun ince tasarımlı gövdeye gömülü derin bas hoparlör harici subwoofer kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

CES 2018 etkinliğinde Sony'nin dev ekranlı XA2 Ultra modelini duyurması bekleniyor. 6inç boyutunda 1080P Full HD çözünürlük sunan ekranı ile geliştirilen cihazın 4GB RAM ile birlikte 64GB arttırılabilir dahili depolama alanı mevcut. Snapdragon 630 yonga setli işlemciden gücünü alacak olan cihazın 21MP ana kamerası bulunurken çift ön selfie kamerasının çözünürlük bilgileri netleşmiş değil. Parmak izi okuyucusu da bulunacak olan XA2 Ultra modeli kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonu ile çıkacak.

LG Electronics (LG), CES 2018’de, üstün taşınabilirlik, gelişmiş güçlü performans ve rahat kullanılabilirlik özellikleri sunan yeni nesil LG gram dizüstü bilgisayarlarını tanıtacak. 72Wh pil ile donatılan cihazın ultra inceliğe sahip gövdesi kullanıcılarına, tek bir şarj ile neredeyse bütün güne yayılan kullanım imkanı tanıyor. 14 inçlik model 14Z980, geleneksel 13 inçlik bir dizüstü bilgisayarla aynı boyutlara sahip olmasına karşın minimize edilmiş çerçeveli geniş ekran sunuyor.

8. nesil Intel Core i7 ve i5 işlemcilerinin yanı sıra SSD depolama özelliği ile donatılan LG’nin yeni gram ailesi, çok daha verimli ve fark yaratacak derecede hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Daha hafif ve ufak ebatlarda olmasına karşın, daha düşük iç alana sahip kompakt dizüstü bilgisayarların aksine, LG gram ailesi kullanıcılarına ikinci bir SSD disk entegre etme imkanı sunuyor.

Hyundai, SoundHound işbirliği çerçevesinde geliştirdiği sesli asistanını yaklaşan CES 2018'de sergileyecek. Şirket ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sahneye çıkacak olan dijital asistanını 2019'da tamamen hazır hale getirecek. Şirketin belirttiğine göre, takvim akışındaki toplantıları takip ederek, trafiğin durumuna göre farklı bir hareket saati önererek sürücülere yardımcı olması için tasarlanan asistan, piyasadaki ilk proaktif sesli kontrol sistemleri arasında yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sürücüler direksiyon başındayken sistemi klima, sunroof ve kapı kilidi gibi işlevleri kontrol etmek için kullanabilecekler. Hyundai ayrıca akıllı bir evle eşleşebilen sesli asistanın araç içerisinden evdeki akıllı ev aletlerini (ışık ve ısıtma sistemi gibi) kontol etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Yapay zeka tabanlı sesli asistan aynı andan birden fazla komutu işleyebilecek yeteneğe sahip. Yani araç sahibi "yarınki hava durumu hakkında bilgi ver ve oturma odasındaki ışıkları söndür" dediğinde asistan komutları ayırarak tek tek gerçekleştirebilecek. Mevcut sesli asistanları kullananlar bu özelliğin ne kadar cazip olacağını tahmin edebilir.