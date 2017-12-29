Chrome OS Android uygulamalarını arka planda çalıştırabilecek

Ancak bu durum yakında değişecek. Chrome Unboxed sitesinde yer alan habere göre, Chrome OS 64 betası Android Paralel Görevler adını taşıyan bir özelliği beraberinde getiriyor. Söz konusu özellik sayesinde Chromebook’lar Android uygulamalarını arka planda da tam kapasitede çalıştırabilecek. Chromebook sahipleri bir uygulama üzerinden video izlerken, eş zamanlı olarak internette dolaşabilecek veya zahmetli geçişlere katlanmadan oyunlara ara verebilecek.

Android Paralel Görevler özelliğinin Chrome OS 64’ün tam sürümünde olup olmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla bu ihtimal çerçevesinde bir Chromebook veya Chromebook’ta çalıştırılacak bir Android uygulaması almamak gerekiyor.

Chrome OS Android entegrasyonu daha kuvvetli hâle geliyor

Teknoblog'da yer alan habere göre, Google’ın bu hamlesi ile Chrome OS Android entegrasyonunun daha kuvvetli hâle geleceği rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla Android Paralel Görevler özelliğinin Chrome OS’in sabit bir parçası hâline gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu bütünleşmenin Chrome OS’in bir işletim sistemi olarak çekiciliğini artıracağı rahatlıkla söylenebilir.