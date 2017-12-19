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Chrome ve Safari için hayat kurtarıcı özellik: Panik Butonu

Çok fazla kişi tarafından kullanılan Chrome ve Safari tarayıcılarına ‘panik butonu’ özelliği geldi.

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İnternette dolaşırken yabancı kişiler tarafından izlenmekten hoşlanmıyorsanız, bu özelliği çok seveceksiniz.
 
Chrome ve Safari tarayıcılarına gelen ‘panik butonu’ özelliği ile kullanıcılar, ekranda bulunan tüm yazı ve görselleri bir anda yok edebilecekler. Bu özellik, yanınıza oturup sizi dikizleyen ya da odanızda ‘masum masum’ takılırken içeri aniden giren kişilere karşı korunmanızı sağlayacak. 
 
Webtekno'da yer alan habere göre, ‘Nothing on the Internet’ isimli bu eklenti web sitesindeki içeriği bir anda boş renkler ve kutular haline çeviriyor. Örneğin yukarıdaki görselde NASA’nın sayfası bulunuyor. Eğer özelliği aktif ettiğinizde sayfa, makalelerden, fotoğraflardan ve videolardan arınmış bir hale geliyor. Kısacası eklentiyi yükledikten sonra ‘panik butonu’nu aktif hale getirdiğinizde site, boş bir sayfa haline geliyor.

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