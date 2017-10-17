CIA’in kolu FBI ve NSA’ya kadar uzanıyor

Belgelere göre CIA, ExpressLane adını verdiği bir yazılım ile diğer istihbarat birimlerinin kendisiyle bilgi paylaşımı yapıp yapmadığından emin olmak istiyor. Bu kapsamda görevliler aracılığyla 6 ayda bir diğer irtibat bürolarını ziyaret ederek gizli bir şekilde bilgisayarlardan yeni kaydedilmiş biyometrik verileri topluyor.

CIA, biyometrik veri tabanını, bir CIA görevlisinin irtibat bürolarını 6 ayda bir ziyaret edip bir güncelleme yapmasını gerektirecek şekilde tasarlamış. Buna göre; CIA’in görevlisi sözkonusu güncellemeyi yapmazsa sistem çalışmıyor. CIA ajanı sahte güncellemeyi yapmak üzere flaş diski yerleştirince aynı zamanda bilgisayarlara ExpressLane yüklenmiş oluyor.

Sözkonusu uygulama, Windows’un basit bir güncelleştirme durum çubuğu gibi görünen bir açılış ekranı gösteriyor. Böylece irtibat bürosunun elemanları gerçekten güncelleme yapıldığını düşünüp, bir şeyden şüphelenmiyor. Fakat gerçekte ExpressLane, CIA ajanının son ziyaretinden beri hedefteki bilgisayarlara kaydedilen yeni biyometrik verileri topluyor.

Sızdırılan belgelere göre ExpressLane CIA’in Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı (DST) için geliştirildi ve Teknik Hizmetler Bürosu (OTS) ile Kimlik İstihbarat Merkezi (I2C) tarafından kullanıldı.

Wikileaks’in iddiasına göre ExpressLane, biyometrik programlar konusunda uzman CrossMatch şirketi ile ortak geliştirilmiş bir yazılım. CrossMatch aynı zamanda emniyet teşkilatlarına biyometrik çözümler sağlayan bir şirket. Aynı şirket, ABD’nin 2011 yılında Usame Bin Ladin’in kimliğini ve yerini tespit ederken CrossMatch’in araçlarından faydalandığını iddia etmişti.

Siber Bülten'de yer alan habere göre, Wikileaks, Vault 7 kapsamında yayınlanan gizli bilgilerin hacker’lar ve içeriden bazı kişilerin yardımıyla CIA’den elde edildiğini iddia ediyor.