Çift ekranlı Meizu Pro 7 Plus Türkiye'de satışa çıktı. Meizu Pro 7 Plus'ın fiyatı ve özellikleri

Meizu Pro 7 Plus, 1.9 inçlik fenêtre ekranıyla gün içindeki kullanımınızda sizi yepyeni bir boyuta davet ediyor. Çevrenizle olan iletişiminizi yeniden tanımlarken, sahip olduğunuz çift ekran sayesinde can sıkıcı teknolojilerden uzaklaşarak kullanım alışkanlıklarınıza yeni heyecanlar katabileceksiniz.

Pro 7 Plus’ta Sony lense sahip çift arka kamera ve fenêtre ekran ile benzersiz bir selfie deneyimi yaşayabilirsiniz. Sahip olduğu düzeltme algoritmasının hassas bir şekilde ayarlanması ile selfie’leriniz daha da ilgi çekici hale getirecek. Kendinizi fenêtre ekranda hem gerçek zamanlı görecek hem de çekeceğiniz fotoğraflarda anı yaşayabileceksiniz. Karanlık ortamlarda otomatik olarak etkinleştirilen dördü bir arada algoritması da 16 megapiksellik ön kameranın ışığa duyarlılık performansını ikiye katlayarak, ön kamera ile olan selfie deneyiminizi daha kaliteli bir noktaya taşıyor.

Fenêtre ekranla birlikte gelen çift kamera teknolojisi, sadece Pro 7 Plus için özel olarak geliştirilen gece çekimi görüntüsüyle daha zengin detaylar yakalamanızı sağlarken, aynı zamanda portre modunu da kullanıcılarla buluşturuyor. Pro 7 Plus ile gece gündüz fark etmeksizin bir an bile düşünmeden gerçekçi görüntü ve renklere ulaşabilirsiniz. Özellikle Pro 7 Plus?ın renkli ve siyah-beyaz kombinasyonlu çift kamerası çarpıcı gece fotoğrafları çekmenizi sağlayacak. Renkli objektif renkleri yakalarken, siyah-beyaz objektif de detaylara hâkim olarak benzersiz kaliteyi ön plana çıkarmanızı sağlayacak. Karanlık ortamlar çekim için ideal hale gelirken, geceleri fotoğraf çekmek sorun olmaktan çıkacak.

16 MP ön ve iki adet 12 MP arka kameraya sahip olan Meizu Pro 7 Plus, sahip olduğu bulanıklaştırma seçeneğiyle bir SLR fotoğraf makinesinin çekim efektlerinin keyfine varmanızı sağlayacak. Bu özelliğine ek olarak, özel optimizasyon ve hassas ayar için belirlenen 75 sahne ile parmağınızla gösterdiğiniz alanı çok daha belirgin ve net bir hale getirebileceksiniz.

Meizu Pro 7 Plus, 10 çekirdekli MediaTek Helio X30 ile geliyor. Gelişmiş işlemci sayesinde hem daha mükemmel performans alacak hem de daha fazla güç tüketimi tasarrufu yaparak telefonunuzu gün boyu kullanabileceksiniz. Bağımsız bir CS 43130 ses işlem yongası donanımına sahip olan Pro 7 Plus, yüksek dinamik ve düşük bozulma ile karakterize olan bu teknolojisiyle, sesteki her detayı net, doğal ve kulağa hoş gelecek şekilde kullanıcıya taşıyor.

Kullanım alışkanlıklarını analiz ederek kendi kendine gelişen akıllı işleme sistemine sahip olan Flyme 6 ile gelen Pro 7 Plus, yaygın olarak kullanılan uygulamaların başlangıç sürelerini kısaltıyor ve sistem kaynaklarını serbest bırakmak için arka plan işlemlerini akıllıca araştırarak cep telefonunuzun sistemini daha akıllı ve esnek hale getiriyor.

Meizu Pro 7 Plus’ın fiyatı ne kadar?

Flyme 6 işletim sistemine sahip olan, geleneksel ve bilindik teknolojilerden tamamen uzak özel bir deneyim sunan, 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip Pro 7 Plus’a KDV dahil 2799 TL karşılığında sahip olabilirsiniz. Meizu ayrıca; Pro 7 Plus’a göre daha uygun bir bütçe ile sahip olmayı sağlayacak; 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Pro 7 modelini de KDV dahil 2199 TL fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşturuyor.

