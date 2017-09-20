Çift ekranlı telefon Yota3 resmen tanıtıldı

Çinli üretici Yota3’ü resmen duyurdu.

Tüm Özellikleri daha önce sızdırılan özellikler ile aynı görünüyor. Yuvarlak metalik tasarım merak uyandırdığı gibi, 5.5 inç ekran 1080p Samsung AMOLED ekran, 13 MP f/2.2 kamera ve ön tarafta yer alan parmak izi okuyucu bulunuyor.

Yota3 ‘ü çevirdiğinizde ise arka tarafta yer alan 5.2 inç, 720p E Ink Carta II ekran ile karşılaşıyorsunuz. Bir önceki modelde 4.7 inç , 960 x 540 ekran vardır. bu haliyle geliştirilmiş ikincil bir ekran yer alıyor. Ekranın alt tarafında ise 3 kapasitif navigasyon düğmeleri yer alıyor.

Daha önce bahsedildiği gibi Yota3, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemciden alıyor. Fiyat konusunda ise beklentileri üzerinde bit fiyat açıklandı ve bu ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış görünüyor. 3.699 Yuan, yaklaşık 560$, ki beklendi 350$ üzerine idi. Bunda muhtemelen kullanılan AMOLED ekranın payı var.

Kamera tarafında ise 12 MP ana kamera 1.4um sensör kullanıyor. 3.300 mAh’lik batarya 9V/2A hızlı şarj desteği USB-C portu ile sağlanıyor. Eski tip bir kulaklık jakı arıyorsanız bu telefonda o da yok. doğal olarak ses için bir adaptör kullanmanız gerekebilir.

Çift Ekranlı Yota3 Özellikleri Neler?

Yota3 3 sürüm ile satışa sunuldu. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler taban modeli olan 64GB’lık sürüm için geçerli. 128GB’a çıktığınızda fiyat 4.299 Yuan yaklaşık 655$’a fırlıyor. Her iki modelde de 4GB RAM ve MicroSD ile genişletilebilir depolama alanı seçenekleri yer alıyor.

Bir üçüncü model ise 4,299 Yuanlık modelin national gift set- ulasal hediye paketli sürümü var. Alüminyum gövde yerine 7.9mm kalınlığında gövde olarak daha prestijli 316L paslanmaz çelik gövde kullanılmış. ayrıca bu pakette daha fazla aksesuar ve bazı e-kitap kredileri yer alıyor.

Yota3 ‘ün dünyanın geri kalan ülkeleri haricinde Çin’de bile ne kadar satış gerçekleştireceği belli değil. Fiyatlandırma bana göre yüksek olmuş.

Ancak iPhone X’ten sonra akıllı telefonlarının geleceğine dair iyi bir örnek olarak görüyorum. Sırada var? sorusuna E-Book severler için ikincil bir ekran cevabını veren bir model.