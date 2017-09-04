Çift kameralı Galaxy J7+ resmiyete kavuştu

Samsung"un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ilk çift kameralı telefonu Galaxy Note 8"in ardından yeni bir çift kameralı telefon daha tanıtıldı. Galaxy J7+ ismiyle tanıtılan model, Galaxy J7 (2017) ile Galaxy J7 Pro modellerinin harmanlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor.

İşte çift kamerasıyla Galaxy J7+

Bir süredir gündemde olan Galaxy J7+, Tayland"da resmiyet kazandı. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD Super AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, çift kamera kurulumuyla tüm gözleri üzerine topladı.

3 MP"lik f/1.7 diyafram açıklığındaki ilk kameraya 5MP"lik f/1.9 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera eşlik etti. Çift kamera kurulumu sayesinde canlı bir şekilde bokeh efekti verebilen model, Galaxy Note 8"de gördüğümüz Live Fokus özelliğini bünyesinde barındırıyor.

Diğer tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığındaki ön kamera yer alıyor. İşlemci tarafında ise resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki sızıntılardan yola çıkılarak Mediatek Helio P20 işlemcinin kullanıldığı tahmin edilen Galaxy J7+, 2.4 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip.

4 GB RAM ve arttırılabilir 32 GB depolama kapasitesi sunulan Galaxy J7+, Samsung"un yeni dijital asistanı Bixby ile sunuluyor. Android Nougat işletim sistemi üzerinde çalışan model, 3000 mAh bataryadan gücünü alacak.

İlk olarak Tayland"da satışa sunulan Galaxy J7+, 17 Eylül tarihine kadar 390 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda. Global pazarda da satışa çıkması beklenen modelin ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.