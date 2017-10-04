Teknoloji kullanımı hayatımızın vazgeçilmezleri arasına uzun zamandır girmiş bulunuyor. Gündelik yaşamda bir çok işimizi cep telefonlarımızdan hallediyoruz. Yapılan araştırmalara göre çiftçilerin de yüzde 52’si internet kullanıyor. Üreticilerimiz interneti ağırlıklı olarak sosyal medya kullanımı ve araştırma için kullanıyor. Anadolu Motor, dünyanın en önemli araştırma şirketlerinden GfK ile 21 Aralık 2016 ve 16 Şubat 2017 tarihleri arasında bilgisayar destekli yüzyüze görüşmeler tekniği ile çiftçilerin tarım makineleri ve medya kullanımına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Gelişen teknoloji ile birlikte çiftçilerin değişen ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya ve Manisa’da traktör, çapa makinesi, motopomp ve jeneratör kullanıcısı 1.664 çiftçi ile yapılan araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 52’si internet kullanıyor. Bu kullanıcıların ana amacı sosyal medyayı takip etmek, en sık ziyaret ettikleri site ise Facebook.

SOSYAL MEDYA İÇİN

İnternet kullanan çiftçilerin çoğunun her gün internete girdikleri ve yüzde 23’ünün günde 2 saatten fazla bir zaman dilimini internette geçirdiğini ortaya koyan araştırmaya göre, çiftçilerin interneti kullanmalarının asıl amacı ise sosyal medya. Araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 31’i interneti sosyal medya için, yüzde 23’ü araştırma yapmak için, yüzde 20’si ise oyun oynamak için kullanıyor. Gazete okumak, bankacılık işlemleri gerçekleştirmek ve dizi izlemek de çiftçilerin internet kullanım amaçları arasında yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre çiftçilerin en çok ziyaret ettiği siteler arasında ise yüzde 89 ile doğrudan paylaşım yaptıkları ve öncellikli iletişim aracı olarak gördükleri Facebook bulunuyor.