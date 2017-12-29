Çin hipersonik planörlü balistik füze denedi Çin, hipersonik bir silah sistemini içeren yeni bir balistik füze test etti. ABD hükümetinden bir kaynak, The Diplomat dergisine açıklamada, orta menzilli DF-17 füzesi 1 ve 15 kasımda olmak üzere iki denemeden geçtiğini ifade etti. İlk denemede bin 800, ikincisinde de 2 bin 500 kilometre kat ettiği belirtilen füzenin, nükleer ve manevra mermisi veya hipersonik planör gibi nükleer olmayan yükleri taşıyabildiği kaydedildi.