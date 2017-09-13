Çin ilk ticari kuantum ağını tamamladı

Kuantum teknolojisinin geliştirilmesinde ön planda yer alan ve son olarak geçtiğimiz ay deneysel bir uydudan dünyaya ilk "kırılmaz" kuantum kodunu gönderen Çin, bir ilke daha imza attı. Ülkenin resmi haber ajansı olan Xinhua'nın dün geç saatlerde paylaştığı habere göre Çin'in Shandong eyaletinde ticari kuantum ağı kuruldu. Ülkedeki bu son adım ile siber saldırılara karşı son derece güvenli yeni bir iletişim ağının ilk adımları atılmış oldu.

Xinhua, "Beş ay içinde yüzlerce kilometre fiber optikle bağlantılı yüzlerce ekipman kuruldu." derken sistemin ticari olarak nasıl işletileceği konusunda ayrıntıları paylaşmadı. İlk etapta 200'den fazla hükümet üyesi ve resmi görevli tarafından kullanılacak olan kuantum ağı, güvenli telefon ve veri iletişimi sağlıyor. Kuantum Dağıtım Anahtarı(QKD) ağı olarak adlandırılan ve geleneksel iletişim yollarına kıyasla oldukça güvenli olduğu belirtilen kuantum ağı eyaletin merkezi olan Jinan şehrinde yer alacak ancak Pekin-Şanghay kuantum ağına bağlı olarak faaliyet yürütecek.

Savunma, Ekonomi ve Finans öncelikli

Geçtiğimiz ay kuantum ağı çalışmaları hakkında konuşan Jinan Kuantum Teknolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zhou Fei, ağın öncelikli olarak ulusal savunma, ekonomi ve finans alanlarında kullanılacağını ve zamanla kullanıcı sayısı ve kullanılan alanların artacağını dile getirmişti.

ABD dahil olmak üzere pek çok ülke kuantum ağı üzerinde çalışmalarını sürdürürken Çin'in ticari kullanıma uygun ilk ağı tamamlaması teknolojinin yaygınlaşması yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Donanım Haber