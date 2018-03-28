Çin nötron görüntüleme teknolojisini kullanmaya başladı

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre Çin Parçalanma Nötron Kaynağı (CSNS) tesisi Guandong eyaletinin Dongguan şehrinde pazar günü hizmete açıldı.

Tesis, nötron parçacıkları üreten bir proton hızlandırıcısı ve onları bir hedefe çarparak parçalayan ve parçalanmanın ardından ortaya çıkan radyoaktif ışımayı inceleme nesnelerine yönlendiren donanımlardan oluşuyor. Tesisteki nötron görüntüleme donanımları temel bilim araştırmalarında maddenin yapısının incelenmesinde kullanılacak.

Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP) çatısı altında kurulan CSNS'nin 364 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

Nötron parçacıklarının yarattığı radyoaktif serpinti maddelere yönlendirildiğinde X-ışınlarına benzer, maddenin yapısına nüfuz eden bir görüntüleme imkanı yaratıyor. Bu yöntemle geliştirilen süper mikroskoplar fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerde maddenin yapısını incelemek için kullanılıyor.

Nötron ışıma teknolojisinin, maddi görüntülemenin yanı sıra son yıllarda malzeme bilimi ve malzeme mühendisliği alanında güneş pillerinden ilaç enjeksiyonuna kadar çok sayıda pratik kullanım alanı buluyor.

(Ntv)