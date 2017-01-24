Çin teknoloji devi Türkiye pazarına girdi

Kuruluşunun ardından üç yıl içerisinde Çin’de 20 milyon adet kulaklık satarak pazar lideri konumuna gelen 1More, 2016 yılı başında girdiği Amerika ve İngiltere pazarlarından sonra Türkiye’de dijital kanallar üzerinden faaliyete başladı.

Farklı ihtiyaçlara ve tercihlere hitap eden ürün portföyü ile 1More, Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’de satışa sunulan ürünler arasında; 1More’un dünyada en çok satan ürünü olan ve ses teknolojisiyle fark yaratan üç sürücülü kulaklık, konforu ve minimalist dizaynı ile kablosuz bluetooth kulaklık ve şık tasarımı ile Swarovski taşlı kulaklık öne çıkıyor.

Grammy ödüllü ses mühendisi Luca Bignardi tarafından ses düzenlemesi yapılan 1More kulaklıkları, aynı zamanda tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor. Kurulduğu günden bugüne iF Ürün Tasarımı, Red Dot Tasarım ve Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllerini kazanan 1More, ses kalitesini ve dizaynı birleştiren kulaklık ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor.