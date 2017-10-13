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Çin, tüm ülkeyi kapsayacak yüz tanıma sistemi geliştiriyor

Çin, tüm ülkeyi kapsayacak yüz tanıma sistemi geliştiriyor. Geliştirilen yüz tanıma sistemi güvenlik kameraları ve bulut veri tabanı ile çalışacak.

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"South China Morning Post” gazetesinin haberinde, Kamu Güvenliği  Bakanlığı bünyesinde 2015’te başlatılan ulusal yüz tanıma projesinin, merkezi  Şanghay'da bulunan Isvision firması tarafından yürütüldüğü belirtildi.
 
Yüz tanıma sisteminin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi  verilmezken, söz konusu sistemin kimlik fotoğrafı ile kameradan elde edilen  fotoğrafı eşleştirmesi amaçlanıyor.
 
Güvenlik kameraları, bulut veri tabanı ve bilgi merkezleriyle veri  iletişimi yapacak yüz tanıma sisteminin, talep edilen bilgiyi ülkede tüm ilgili  yetkili birimlere dağıtması hedefleniyor.
 
Dünyada 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık ülke olan  Çin’de, yüz hatları birbirine benzeyen insanların çokluğunun projeyi  zorlaştırdığı belirtiliyor.
 
Öte yandan Çinli uzmanlar, yüz tanıma teknolojisiyle toplanan  milyonlarca kişiye ait kimlik bilgilerinin dijital ortama aktarılması durumunda  güvenlik riskleri oluşacağı uyarısında bulundu.
 
Çin’de yaygın kullanılan yüz tanıma sistemi, banka ATM'leri,  restoranlar, üniversitelerdeki kız yurtları ve umumi tuvaletlerde kullanılıyor.
 
Ülkenin Şangdong, Hınan, Ciangsu, Guangdong eyaletlerinde bazı  işlek caddelere, yayaların trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla  içerisinde kamera ve fotoğraf makinesinin bulunduğu yüz tanıma sistemi  yerleştirilmiş, yaklaşık 20 dakika içinde, ihlali yapan yayanın kimlik numarası  ve ev adresi, yaya geçidinin üzerine yerleştirilen ekrandan "trafik kurallarını  ihlal etti" uyarısıyla halka teşhir edileceği açıklanmıştı.
 
Ayrıca başkent Pekin'deki ünlü Cennet Tapınağı parkı içindeki  tuvaletlerde yaşlıların tuvalet kağıtlarının evlerine götürmesini engellemek için  tuvalet girişlerine yüz tanıma teknolojisi kullanan kameralar koyulmuş ve tuvalet  kağıdı hırsızlığı önlenmeye çalışılmıştı.

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