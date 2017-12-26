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Çin uzaktan algılama uyduları fırlattı

Çin, uzaktan algılama teknolojisine sahip uyduları yörüngeye gönderdi.

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Şinhua ajansının haberine göre, Yaogan-30 (uzaktan algılama) serisi uyduların 3. grubu, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş -2C taşıyıcı roketiyle fırlatıldı.

Uyduların, önceden belirlenen yörüngelerine girdiği ifade edildi.

Uzaktan algılama teknolojisine sahip Yaogan serisi uyduların elektromanyetik çevresel keşif yapacağı ve bazı testler gerçekleştireceği belirtildi.

Roketin kaç uydu taşıdığına ilişkin bilgi verilmedi.

Çin, Yaogan serisi uyduları doğal kaynak araştırmaları, bilimsel çalışmalar, doğal afetlerden korunma ve tarım üretiminin tahmini maksadıyla kullanılıyor.

Yaogan-30'un, Çin'in yerli üretimi olan Uzun Yürüyüş roketiyle 260. fırlatma işlemi olduğu kaydedildi.

29 Eylül’de de Yaogan-30 serisine ait uydular yörüngelerine gönderilmişti.

Çin, uzaktan algılama teknolojisi anlamına gelen Yaogan serisinden ilk uyduyu 2006’da uzaya fırlatmıştı.

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