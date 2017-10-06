Çin ve ABD internet güvenliği için bir araya geldi

ABD ve Çin arasında ilk turu gerçekleşen Yasa Uygulama ve İnternet Güvenliği görüşmelerinde, terör, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar ve hırsızlık gibi konular hakkında karşılıklı fikirler masaya yatırıldı. Gasp edilen parçaların geri alınması, yasadışı göçmenlerin iadesi gibi konular da ana gündem maddelerinden biri oldu.

İki ülke arasındaki dört üst seviye görüşme mekanizmasından biri olan İnternet Güvenliği Diyalogundan biri olduğunu belirten Guo Shengkun, iki ülkenin bu görüşmelerden en yüksek verimle faydalanabileceği ve fikir ayrılıklarının kontrol altında olacak bir ortam oluşturmak konusunda önemli olduğunu ifade etti.

Guo, yeni dönemde Çin-ABD ilişkilerinin parlak noktası haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Guo, küresel güvenlik yönetişimini hızlandırmak ve güvenli şekilde insanlığın ortak kader birliğini oluşturmak için çaba gösterileceğini dile getirdi.

Tech Inside'da yer alan habere göre, diyaloga katılan ABD tarafıysa yasa uygulama ve internet güvenliği alanında iki ülkenin yürüttüğü işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, Çin ve ABD’nin bu alanlarda benzer tehditlerle karşı karşıya bulunduklarına dikkat çekti.