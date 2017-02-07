Çin güneş enerjisi alanında yeni bir rekora imza attı

Resmi olarak paylaşılan bilgilere göz attığımızda Çin’in son bir yılda güneş panelleri sayesinde elde ettiği enerji miktarını ikiye katladığını görüyoruz. 2016’da bu rakam 77.42 gigawatta ulaştı. Özellikle ülkenin yoğun nüfusu göz önünde bulundurulursa enerji ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor.

Çin de bu sebeple yenilenebilir enerji alanında sağlam bir ilerleyiş katediyor. Elbette bu noktada belirtmekte yarar var, bahsettiğimiz miktar aslında Çin’in yıllık enerji ihtiyacının sadece yüzde 1’ine denk düşüyor. Yani şimdilerde dünyanın en en büyük güneş enerjisi üreticisi olan ülkenin bile katetmesi gereken uzun bir mesafe var. National Energy Administration (NEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin önümüzdeki üç yıl içinde güneş panellerinden 110 gigawatt elde etmeyi amaçlıyor. Böylece 2030 yılına kadar güneş enerjisinin üretimdeki payı yüzde 20‘ye çıkartılacak. Çin de bu sebeple yenilenebilir enerji alanında sağlam bir ilerleyiş katediyor. Elbette bu noktada belirtmekte yarar var, bahsettiğimiz miktar aslında Çin’in yıllık enerji ihtiyacının sadece yüzde 1’ine denk düşüyor. Yani şimdilerde dünyanın en en büyük güneş enerjisi üreticisi olan ülkenin bile katetmesi gereken uzun bir mesafe var. National Energy Administration (NEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin önümüzdeki üç yıl içinde güneş panellerinden 110 gigawatt elde etmeyi amaçlıyor. Böylece 2030 yılına kadar güneş enerjisinin üretimdeki payı yüzde 20‘ye çıkartılacak.

Elbette yenilenebilir enerji alanına dair bu kararlarda Çin’in coğrafi konumunun da büyük bir etkisi var. Ülke bu durumu avantaja çevirmek üzere 2020’ye kadar yenilenebilir enerji alanına 364 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Böylece gelecekte fosil yakıtların kullanımını giderek azaltmak da mümkün olacak.