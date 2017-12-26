Çin, yeni güdümlü füze fırkateynini suya indirdi Çin, 16 Aralık'ta Şanghay'daki Hudong-Zhonghua Tersanesi'nde Tip 054A (NATO çağrı adı: Jiangkai II Sınıfı) güdümlü füze fırkateynini suya indirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) hizmetinde halihazırda 25 adet Tip 054A fırkateyn bulunuyor. Bunlara yapım aşamasındaki dört adet platform da eklenecek. Eski Tip 053 fırkateynlerin yerini almak amacıyla tasarlanan Tip 054A, donanmanın muharebe gemilerinin büyük bir kısmını teşkil ediyor.