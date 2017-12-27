Çin yeni kıtalararası balistik füzesini 2018'de devreye alacak

Çin'in test aşamasındaki yeni nesil kıtalararası balistik füzesi olan "Dongfeng-41"in (DF-41), 2018 yılının ilk yarısından itibaren Çin Ordusu'nda hizmete alınabileceği bildirildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, DF-41 geçtiğimiz günlerde yeni bir test aşamasından daha başarıyla geçti. Son gerçekleştirilen testin, 2012 yılından beri söz konusu balistik füzenin başarıyla tamamladığı 8'inci test olduğu bildiriliyor.