Çin yeni kıtalararası balistik füzesini 2018'de devreye alacak
Çin'in test aşamasındaki yeni nesil kıtalararası balistik füzesi olan 'Dongfeng-41'in (DF-41), 2018 yılının ilk yarısından itibaren Çin Ordusu'nda hizmete alınabileceği bildirildi.
Çin'in test aşamasındaki yeni nesil kıtalararası balistik füzesi olan "Dongfeng-41"in (DF-41), 2018 yılının ilk yarısından itibaren Çin Ordusu'nda hizmete alınabileceği bildirildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, DF-41 geçtiğimiz günlerde yeni bir test aşamasından daha başarıyla geçti. Son gerçekleştirilen testin, 2012 yılından beri söz konusu balistik füzenin başarıyla tamamladığı 8'inci test olduğu bildiriliyor.
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