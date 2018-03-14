Çin'de gerçekleştirilen 'CASTIC' Uluslararası Proje Yarışması'nda dünya birincisi oldu

Mert Akyürekli’nin, Türkiye’den katılan tek proje olma özelliği taşıyan ve DNA-ferro sıvı etkileşimini incelediği çalışması, hem jürinin hem de halkın en yüksek puanını alarak birinciliği hak etti ve ülkemizin gurur kaynağı oldu.