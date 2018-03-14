Çin'de gerçekleştirilen 'CASTIC' Uluslararası Proje Yarışması'nda dünya birincisi oldu
Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen ve 500 finalistin yarıştığı CASTIC - Uluslararası Proje Yarışması, bu yıl 14-23 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Hangzhou şehrinde gerçekleştirildi. 12. sınıf öğrencisi Mert Akyürekli (17), “Investigation of DNA-Ferrofluid Interaction by Using Magneto-optical Methods” adlı projesiyle 500 finalist arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.
Mert Akyürekli’nin, Türkiye’den katılan tek proje olma özelliği taşıyan ve DNA-ferro sıvı etkileşimini incelediği çalışması, hem jürinin hem de halkın en yüksek puanını alarak birinciliği hak etti ve ülkemizin gurur kaynağı oldu.
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