Çin'de VPN kullanımına 5 buçuk yıl hapis cezası
İnternet kullanımı konusunda çok katı kuralları olan Çin’de VPN kullanmaktan yargılanan adama 5 buçuk yıl hapis cezası verildi.
İçinde Facebook, Google, Youtube gibi mecralarında bulunduğu bir çok sayfanın yasaklı olduğu Çin’de doğal olarak bir çok internet kullanıcısı da hükümet tarafından yasaklı olmasına rağmen yasaklı sitelere erişebilmek için VPN kullanmaya çalışıyor.
Bir VPN servisi sunan Çin vatandaşı Wu Xiangyang, sunduğu servisin ortaya çıkmasının ardından bir süredir yargılanıyordu ve 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hapis cezasına ek olarak servisi sağladığı süre boyunca kazandığı miktara eşit olacak şekilde 500 bin yuan (yaklaşık 290.158 TL) para cezası da verildi.
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz Eylül ayında yine VPN hizmeti sunmaktan dolayı başka biri 9 ay hapis cezası almıştı, başka bir kişide 3 gün gözaltında tutulmuştu. Bu nedenle Wu’nun cezasının neden bu kadar ağır olduğu bilinmiyor. Fakat Çin Hükümeti, bunlara benzer başka operasyonlarla 2018’de VPN servislerini tamamen yasaklamayı hedefliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.